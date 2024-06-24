ОВА: Росіяни вдарили по селу в Запорізькій області, поранили жінку

Внаслідок обстрілів села Верхня Терса в Запорізькій області поранена жінка, пошкоджені будинки, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє голова ОВА Запорізької області Іван Федоров.

"Ворог обстріляв село Верхня Терса Пологівського району Запорізької області. Пошкодив оселі мирних людей".

За словами Федорова, під ворожий вогонь потрапила жителька села, яка поралася на подвір’ї власного будинку.

Жінку з осколковим пораненням ніг доставили до лікарні.