У ЗСУ спростували повну окупацію Новоолександрівки

Інформація щодо повної окупації ворогом населеного пункту Новоолександрівка на Покровському напрямку не відповідає дійсності, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

Зазначається, що значна частина Новоолександрівки зайнята окупантами, але не вся. Повністю населений пункт ворог не контролює.

"Наразі на його вулицях точаться важкі бої. Переважаючий у силах противник пре несамовито, але бійці 110-ї ОМБр спільно з суміжними підрозділами надзусиллями стримують його дикий натиск.

Частина населеного пункту, в яку прорвався ворог, перебуває під нашим вогневим контролем", — йдеться в повідомленні.

У ЗСУ додали, що тривають бої, ситуація під контролем підрозділів Збройних Сил України.

Як повiдомлялось, 23 червня Генштаб повідомив, що російська армія концентрує свої зусилля на Покровському напрямку.