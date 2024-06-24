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У Генштабі оновили дані про втрати російських військ за добу

У Генштабі оновили дані про втрати російських військ за добу
Фото: Facebook

За минулу добу російські загарбники на фронті втратили 1300 військових вбитими і пораненими, також було знищено 51 артилерійську систему, 15 бойових броньованих машин та 12 танків, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.06.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 535 660 (+1300) осіб,
  • танків ‒ 8031 (+12) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 15413 (+15) од,
  • артилерійських систем – 14246 (+51) од,
  • РСЗВ – 1108 (+0) од,
  • засобів ППО ‒ 863 (+0) од,
  • літаків – 359 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11382 (+27),
  • крилатих ракет ‒ 2323 (+2),
  • кораблів/катерів ‒ 28 (+0) од,
  • підводних човнів - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 19304 (+56) од,
  • спеціальної техніки ‒ 2397 (+20).

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