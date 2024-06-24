У Генштабі оновили дані про втрати російських військ за добу

За минулу добу російські загарбники на фронті втратили 1300 військових вбитими і пораненими, також було знищено 51 артилерійську систему, 15 бойових броньованих машин та 12 танків, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.06.24 орієнтовно склали: