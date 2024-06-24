У Генштабі оновили дані про втрати російських військ за добу
За минулу добу російські загарбники на фронті втратили 1300 військових вбитими і пораненими, також було знищено 51 артилерійську систему, 15 бойових броньованих машин та 12 танків, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.06.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 535 660 (+1300) осіб,
- танків ‒ 8031 (+12) од,
- бойових броньованих машин ‒ 15413 (+15) од,
- артилерійських систем – 14246 (+51) од,
- РСЗВ – 1108 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 863 (+0) од,
- літаків – 359 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11382 (+27),
- крилатих ракет ‒ 2323 (+2),
- кораблів/катерів ‒ 28 (+0) од,
- підводних човнів - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 19304 (+56) од,
- спеціальної техніки ‒ 2397 (+20).