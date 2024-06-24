Росія вивела у моря 7 військових кораблів, серед них носії "Калібрів"

В Чорному й Азовському морях станом на ранок 24 червня фіксується перебування 7 російських кораблів. Декілька з них є носіями крилатих ракет типу "Калібр", повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Telegram Військово-морських сил Збройних сил України (ВМС ЗСУ).

За інформацією військових, станом на шосту ранку були помічені:

в Чорному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр", ракети відсутні;

в Азовському морі 6 ворожих кораблів, 2 з яких є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 16 ракет.

Між тим в Середземному морі ворожі кораблі відсутні.

Також у ВМС додали, що за добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – 7 суден, з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – 7 суден, з них 1 рухалось з протоки Босфор.

Нагадаємо, російські воєнкори критикують Міноборони РФ за те, що вони не змогли запобігти удару по Криму 23 червня, а саме Севастополю, і не змогли належним чином захистити цивільне населення.

Раніше повідомлялось, станом на вечір 23 червня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи вдруге за день.