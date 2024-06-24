Десантники показали евакуацію поранених під обстрілами та атаками дронів

Українські десантники показали епізоди евакуації поранених воїнів з поля бою під артилерійськими обстрілами та атаками FPV-дронів, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомило командування Десантно-штурмових військ ЗСУ, служба зв’язків з громадськістю 71 окремої єгерської бригади ДШВ.

Вказано, що це відео складене із кількох епізодів евакуації бійців.

З нього видно, наскільки титанічними є зусилля військовослужбовців підрозділу, бойових медиків, евакуаційних груп, щоби врятувати життя поранених і травмованих побратимів.

Порятункові групи виводять бійців до точки евакуації, звідти до пункту перевантаження, і вже тоді в стабілізаційний пункт підрозділу. Цього разу під ворожий удар потрапили і самі медики.

"Порятунок - під шаленими артилерійськими обстрілами та атаками fpv. Порятунок – в постійні роботі із пораненим, зупинка кровотечі, знеболювання. Але винагорода – надвисока. Десантник буде жити і одужає".