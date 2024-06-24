На Волині затримали агента ФСБ, який шпигунів за прикордонниками

Контррозвідка Служби безпеки і працівники Держприкордонслужби викрили та затримали прикордонника - агента ФСБ РФ, який збирав інформацію про Сили оборони на північних рубежах Волині, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють пресслужби СБУ, ДПСУ.

"За оперативними даними, розвідка ворога намагалася отримати інформацію про 6-й прикордонний Волинський загін. Щоб отримати розвіддані, ворог використав завербованого ним військовослужбовця-прикордонника. Агентом виявився 40-річний уродженець Луганщини, який з 2023 року проходить службу на посаді начальника одного з відділень Волинського прикордонного загону".

Повідомляється, що "кроту" було поставлене завдання збирати відомості про відділи прикордонної служби, що охороняють кордон.

Агент збирав інформацію про особовий склад відділу прикордонної служби, їхні телефонні номери, позивні, озброєння, транспортні та інші засоби і сили охорони кордону.

За вказівкою окупантів "кріт" встановлював локації укріпрайонів та орієнтовну чисельність українських військ, які обороняють прикордоння з Білоруссю.

Також він намагався передати координати складів із озброєнням та боєприпасами ЗСУ на території регіону.

За даними СБУ, у разі виконання ворожих завдань окупанти обіцяли "евакуювати" свого агента на територію Росії та влаштувати до окупаційних угруповань РФ.

Контрактник потрапив у поле зору РФ, коли проходив службу на сході України. Згодом його перевели до одного із підрозділів прикордонного загону у Волинській області.

Для комунікації агент та його російський куратор використовували анонімний чат у месенджері.

На фінальному етапі спецоперації контррозвідники СБУ затримали російського агента поблизу місця служби.

Під час обшуку в помешканні та на робочому місці затриманого вилучено мобільний телефон та комп’ютер, які він використовував у злочинній діяльності.

Наразі затриманий перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.