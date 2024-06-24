МВА: Деякі райони Херсона вже кілька діб залишаються без світла.

Через обстріли росіян по енергетичних об'єктах, деякі райони міста Херсон вже кілька діб залишаються без електропостачання, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомив очільник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"Через значні пошкодження енергетичних об’єктів внаслідок обстрілів з боку російських окупаційних військ споживачі у деяких районах міста, зокрема Корабельному, та деяких старостатах кілька діб залишаються без електропостачання" , - йдеться у повідомленні.

Зараз тривають аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики залучили колег з інших регіонів, щоб швидше полагодити пошкоджені об’єкти і мережі та повернути людям світло.

За даними Міністерства енергетики України, через бойові дії у місті залишається знеструмленою 3951 точка обліку, в області – 25,8 тисячі абонентів у 45 населених пунктах.

Нагадаємо:

У понеділок 24 червня графіки погодинних відключень електроенергії застосовуватимуть з 00:00 до 24:00.

У понеділок ввечері - з 19:00 до 23:00 - обсяг обмежень споживання електроенергії буде більшим.