Євросоюз розширив заборону на польоти над своєю територією для Росії

У новому пакеті санкцій проти Росії, про ухвалення якого стало відомо у понеділок, 24 червня, також міститься розширення заборони на польоти над територією ЄС, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє пресслужба Ради ЄС.

Як зазначили у Раді ЄС, заборона на посадку на території ЄС, зліт з неї і проліт над нею тепер поширюється і на повітряні судна, що літають поза розкладом, якщо місце і час зльоту або посадки, приміром, під час польоту до місця відпустки або на ділову зустріч, фактично визначають російські фізичні або юридичні особи, структури або органи.

Крім того, за запитом уповноважених органів країн ЄС оператори зобов'язані надавати їм інформацію про рейси, що прямують поза розкладом, включно з відомостями про власників повітряних суден і, можливо, їхніх пасажирів.

Новий санкційний пакет також передбачає розширення заборони на перевезення товарів автотранспортом на території ЄС, включно з транзитними перевезеннями, на перевізників з ЄС, від 25% частки в яких належить російським фізичним або юридичним особам.

Крім того, нові санкції ЄС включають заходи проти російського скрапленого газу. Крім того, новий пакет спрямований проти танкерів, що входять до складу нафтового "тіньового флоту" РФ.

Як повідомляли раніше, новий пакет санкцій ЄС проти РФ передбачає додаткові інструменти боротьби з обходом наявних обмежувальних заходів.

Обмежувальні заходи також стосуються "Системи передачі фінансових повідомлень" (СПФП), розробленої Центральним банком Росії як аналог системи SWIFT.