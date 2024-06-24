Зведення Генштабу: найбільше боїв на Сіверському та Покровському напрямках

Від початку доби, 24 червня, на лінії фронту зафіксовано 62 бойових зіткнення. Найбільше боїв на Покровському та Сіверському напрямках, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Facebook-сторінка Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

"Вже сьогодні відбулося 62 бойових зіткнення. Окупанти здійснили 11 авіаударів, скинувши 19 КАБів, 579 обстрілів позицій наших військ. Також ворог задіяв для ударів 33 дрони-камікадзе" , - пише Генштаб.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку тривають спроби ворога атакувати Вовчанська. Від початку доби в районі міста тривають два бої.

На Куп'янському напрямку триває бій поблизу Стельмахівки.

На Лиманському напрямку тривають бої в районах населених пунктів Копанки, Греківка, Макіївка, Торське та в Серебрянському лісі. Шість атак відбито, два боєзіткнення тривають.

На Сіверському напрямку відбулось 17 атак. Росіяни намагаються потіснити Сили оборони в районах Білогорівки, Верхньокам’янського, Роздолівки та Виїмки. Сім атак відбито, точаться бої.

На Краматорському напрямку ворог намагався штурмувати поблизу Іванівського. Продовжується одне боєзіткнення поблизу Кліщіївки.

На Торецькому напрямку відбито дві атаки в районі Південного, один бій ще триває.

На Покровському напрямку відбулося 18 атак на позиції Сил оборони, дев’ять з яких успішно відбито. Тривають бої за Новоолександрівку, поблизу Євгенівки, Воздвиженки, Сокола та Новоселівки Першої.

На Курахівському напрямку продовжуються атаки в районах Карлівки, Красногорівки, Георгіївки, Парасковіївки та Костянтинівки. Шість атак відбито, триває один бій.

На Шахтарському напрямку ворог намагався атакувати в напрямку Урожайного.

На Оріхівському напрямку терористи тричі зазнали невдачі під час спроб витіснити українських захисників з позицій неподалік Малої Токмачки.

Ситуація на фронті

Як пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW), на фронті фіксується незначне просування ворога у межах Красногорівки Донецької області. Зокрема терористи просунулись на північний схід від Роботиного Запорізької області.