ЗМІ: Україна вперше атакувала Курську область Росії з РСЗВ HIMARS

Сили оборони України вперше атакували Курську область Росії із РСЗВ HIMARS, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні видання Astra.

Джерела ЗМІ стверджують, що 22 червня Сили оборони України випустили дві ракети із РСЗВ HIMARS по Курській області РФ. Було атаковано селище Мирний у Суджанському районі та село Довгі Буми у Біловському районі.

"Обидві ракети були збиті, проте уламками частково зруйнувала будівля прикордонного управління ФСБ у Суджі. Поранення дістав один працівник. Крім цього, за даними джерела, пошкоджено два автомобілі" , – пише видання

Після атаки місцеві казали, що у них зникло світло. Тимчасово виконуючий обов'язки губернатора Курської області Смирнов повідомляв про нібито успішну роботу ППО.

Як повiдомлялось, 4 червня віцеканцлер Німеччини Роберт Габек висловив жаль, що уряд на чолі з Олаф Шольцом не дозволив Україні завдавати ударів наданою зброєю по території РФ раніше.