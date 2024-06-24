СБУ затримала рекетирів, які вимагали 5 млн гривень з родини загиблого воїна ЗСУ

Служба безпеки України затримала двох чоловіків, які вимагали погрожували родині військовослужбовця ЗСУ, який загинув на фронті, і вимагали 5 мільйонів гривень, повідомляє Українська правда.

Про це свідчить повідомлення СБУ.

"Задокументовано факт вимагання 5 млн гривень із сім'ї військовослужбовця ЗСУ, який загинув на фронті.

Дізнавшись про те, що дружина військового та його 20-річний син отримали від держави грошову допомогу, учасники банди одразу вийшли на них, щоб забрати свій "відсоток".

Щоб залякати потерпілих, зловмисники переслідували хлопця та погрожували зробити його інвалідом, а на матір чинили психологічний тиск через телефонні дзвінки.

Крім грошей, рекетири вимагали від потерпілих безпідставно визнати одного з них позашлюбним сином загиблого захисника".

СБУ заявляє, що затримала двох учасників злочинної групи на місці злочину, коли їм передавали частину "данини". За даними слідства, затриманими є місцеві карні злочинці. Їм повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 189 КК (вимагання, яке завдало майнових збитків особливо великих розмірах, вчинене за умов військового становища).

Зловмисників заарештували.