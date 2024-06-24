Кулеба анонсував початок переговорів щодо вступу України до ЄС

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що переговори щодо вступу до ЄС почнуться завтра, повідомляє Ділова столиця.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Х.

"Я подякував 27 країнам-членам ЄС за схвалення переговорних рамок України та Молдови. Наші переговори про вступ до ЄС розпочнуться завтра" , — сказав міністр.

Кулеба розповів, що наголосив на важливості 14-го пакету санкцій ЄС для подальшого придушення військової економіки диктатора Володимира Путіна і привітав останні кроки ЄС щодо використання заморожених російських активів в інтересах України.

Окремо він наголосив на необхідності прискорити постачання військової допомоги, особливо засобів ППО, і розширити виробництво оборонної промисловості.