Шольц вважає, що допомога Україні підриває популярність його партії

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що однією з причин падіння популярності його Соціал-демократичної партії, особливо на сході країни, є підтримка України, повідомляє Ділова столиця.

Про це він заявив в інтерв'ю німецькому телеканалу Tagesschau.

Заяву Шольц зробив на тлі невтішних для його партії результатів виборів до Європейського парламенту на сході країни. При цьому канцлер додав, що зараз немає альтернативи підтримки Німеччиною України у війні.

"Це правда, що є багато громадян, які не згодні з нашою підтримкою Києва. Вони також не погоджуються із санкціями, які ми запровадили проти Росії. Це відображується також на результатах виборів, але, вважаю, що альтернативи цьому наразі немає" , – зазначив канцлер Німеччини.

Як повiдомлялось, 11 червня Шольц анонсував у найближчі "тижні та місяці" постачання в Україну нових засобів ППО, зокрема однієї системи ЗРК Patriot, а також ракет та боєприпасів.