У "Дія" зареєстрували перші шлюби онлайн: як працює послуга

В Україні одружилася перші пари за допомогою застосунку "Дія", повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє пресслужба "Дії".

Зазначається, що цими вихідними 3 пари уклали офіційний шлюб по відеозвʼязку. Перше подружжя — активіст, військовий, народний депутат Роман Лозинський і фахівчиня із соціальних та поведінкових комунікацій, викладачка УКУ Світлана Кісільова. Вони випробовували на собі технологію.

"Перша у світі пара одружилася в Дії. Це унікальний досвід для всього світу. Ми цифровізували процес одруження, і військові, пари на відстані чи кожен охочий уже скоро зможуть зареєструвати шлюб онлайн. Загалом на бета-тест зареєструвалося 2 500 пар, що вкотре показує: цифровізація вже стала попкультурою. Продовжуємо тестувати шлюб онлайн у Дії, і скоро сервіс буде доступний для кожного українця" , — зазначив Михайло Федоров, Віцепремʼєр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — Міністр цифрової трансформації.

Зазначається, що скоро не доведеться йти до ДРАЦС, щоб зареєструвати шлюб. У застосунку можна буде вибирати вільну дату й час та очікувати на посилання на справжню церемонію по відеозвʼязку. Цифрове свідоцтво про реєстрацію шлюбу автоматично підтягнеться в "Дію". А фізичний документ можете замовити доставкою "Укрпошти" чи забрати у відділенні.

"Найочікуваніша послуга скоро стане доступною для всіх українців, а поки перші пари вже святкують цифрове одруження" , - додали у пресслужбі.

Нагадаємо:

У "Дії" запустили бета-тест нової послуги, за якою українці в застосунку зможуть подати заяву про шлюб та зареєструвати його.