Сирський обговорив із командирами методи зменшення втрат на фронті

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський вважає﻿, що якісна підготовка, ефективна медична допомога і технологічна перевага - це ті речі, які дозволять зменшити втрати під час бойових дій.

Головком провів зустріч із командирами, відповідальними за підготовку бійців, представниками навчальних центрів, ТЦК та СП, командуванням Медичних сил, бойовими медиками, волонтерами та громадськими діячами. На зустрічі обговорювали фактори, що впливають на збереження життів українським бійцям.

"Ключове – це якісна підготовка бійців. У цій сфері є над чим працювати. Переконаний, що навчання військовослужбовців потрібно постійно удосконалювати, аби їх підготовка відповідала актуальним викликам бойової обстановки.

Також обговорили технологічну складову, яка впливає на збереження життя наших воїнів. Один із напрямків – максимальне забезпечення Сил оборони України сучасними безпілотними системами різних модифікацій та розробка роботизованих платформ…