На деокупованій Луганщини залишаються близько пів сотні людей - ОВА

Армія РФ постійно б’є по звільнених селах та селищах Луганщини з усіх видів озброєння, однак там досі залишається близько пів сотні людей, які не хочуть полишати свої домівки.﻿ Про це на брифінгу в Медіацентрі Україна сказав начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор, повідомляє Укрінформ.

«У деокупованих селах і селищі Невському на ранок цього дня залишається 48 людей. Крім них частина людей виїхала – хто по пенсійних питаннях, хто з метою перевірки стану здоров’я тощо, а отже ще може повернутись додому. Ми вмовляємо їх залишатись, тому подивимось результати на вечір» , - зазначив Лисогор.

Він додав, що ситуація на цій території доволі важка, ворог постійно б’є по селах з артилерії, РСЗО, використовує важкі керовані авіабомби, бо населені пункти знаходяться поблизу лінії зіткнення, а деякі й на самій лінії.

Представники місцевих військових адміністрацій кожного дня проводять бесіди з місцевими мешканцями, однак частина поки не готові покидати свої будинки. Утім, після того, як від обстрілу загинула жінка, четверо людей погодились на евакуацію.