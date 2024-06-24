Під Москвою спалахнув НДІ "Платан", де виконують замовлення російської оборонки
У Фрязіно (Московська область Росії) горить НДІ "Платан", який виконує замовлення для російської оборонної промисловості в галузі радіоелектроніки, повідомляє Ділова столиця.
Відеозаписи із місця пожежі публікують у соцмережі.
Російські пабліки повідомляють, що через задимлення та вогонь у приміщеннях заблоковано щонайменше дев'ять осіб.
Пізніше російськи ресурси повідомили про двох загиблих.
Обережно: дані кадри можуть шокувати
Провладні пропагандистські ресурси переконують, що НДІ нібито більше не має стосунку до будівлі, у якій палає пожежа.
Але їхню інформацію спростовує губернатор Підмосков'я Андрій Воробйов.