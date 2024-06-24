У Киргизстані місцевий житель отримав термін за участь у війні проти України

На півдні Киргизстану суд нижчої інстанції засудив місцевого жителя, чия особа не розголошується, до п’яти років ув’язнення за приєднання до російських військ, які воюють проти України. Про це розповіли журналістам в Ошському обласному суді, повідомляє Радіо Свобода.

Як повідомили у суді Киргизькій службі Радіо Свобода, рішення було ухвалене ще в травні. Воно передбачає відбування покарання в колонії загального режиму.

Обвинувачений подав апеляцію на вирок районного суду в Ошський обласний суд.

Стаття, за якою суд ухвалив рішення («Участь громадянина Киргизстану в збройних конфліктах чи воєнних діях на території іноземної держави або проходження підготовки для вчинення терористичного акту»), передбачає суворіше покарання: від 10 до 15 років із конфіскацією майна.

Однак у суді уточнили, що у зв’язку з 30-річчям ухвалення конституції Киргизстану і 75-річчям Загальної декларації прав людини обвинуваченому скоротили термін покарання, згідно із законом про помилування, а також за рахунок того, що один день у СІЗО рахують за два.

Це – не єдиний зареєстрований факт участі громадянина Киргизстану у війні проти України. У січні суд Бішкека засудив до семи років умовно іншого киргиза, Аскара Кубаничбека-уулу, за приєднання до російських військових в Україні. У квітні Кубаничбек-уулу втік з країни до Росії. 22 червня голова Національного антикорупційного комітету Росії Кирило Кабанов заявив, що Кубаничбек-уулу підписав новий контракт із російською армією для участі у війні проти України.

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