Європа більше не спостерігач, а жертва россійської агресії - МЗС Фінляндії

Росія застосовує проти країн Європейського Союзу повний спектр гібридних інструментів, від дезінформації до актів прямого саботажу, що змінює статус Європи як «спостерігача» за російською агресією проти України на її жертву.﻿ Про це в Люксембурзі перед початком Ради міністрів ЄС із закордонних справ заявила керівниця зовнішньополітичного відомства Фінляндії Еліна Валтонен (Elina VALTONEN), повідомляє Укрінформ.

«Ми приділимо увагу гібридним загрозам, які Росія вчиняє проти європейських країн протягом минулих місяців та років. Це повний спектр дій, включаючи дезінформацію, кібернетичні загрози, акти саботажу, наприклад, проти таких країн як Фінляндія, де Росія перетворює міграцію на інструмент дестабілізації кордону.

Цю ж мету Росія хоче досягти, сіючи хаос і насильство в Африці, в регіоні Сахель. Це означає, що Європа більше не має статусу спостерігача у цій війні проти російської агресії. Ми всі є жертвами російської агресії. Важливо, щоб ми продовжували допомагати Україні, тому що Росія розуміє лише силу» , - наголосила представниця уряду Фінляндії.

Вона привітала рішення G7 щодо фінансової підтримки України за рахунок доходів від заморожених російських активів.

«Країни G7 та всі ми можемо надавати кредити для України швидше та простіше, та Україна зможе сплачувати інтерес та інші супутні витрати за рахунок цих заморожених російських активів. Це фантастичний крок у вірному напрямку. Я дивлюся вперед, коли ці надходження та весь масив цих активів буде можливим використовувати не лише для негайної (військової) підтримки України, але також, у середньостроковій перспективі, для її відновлення», - додала Валтонен.

Вона привітала погодження 14-го пакету санкцій ЄС проти Росії, який, зокрема, значно ускладнить операції у Балтійському морі російського «тіньового» флоту, що залучається до обходження енергетичних санкцій Євросоюзу проти країни-агресора.