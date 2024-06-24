Двоє російських Z-волонтерів потрапили в реанімацію через вибух у кафе

У Владимирській області РФ Z-волонтер випадково підірвав гранату у підсобці кафе, після чого потрапив у реанімацію. Крім нього, також поранення дістав ще один Z-волонтер. Про це пише Astra, повідомляє Корреспондент.

Повідомляється, що 51-річний житель Кольчугіно Олександр Лебедєв - член асоціації ветеранів бойових дій, який займається доставкою вантажів російським військовим - випадково підірвав гранату у підсобці кафе.

За даними видання, Лебедєв отримав множинні уламкові поранення і його госпталізували в реанімаційне відділення.