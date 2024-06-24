На Буковині чоловік напав на працівників ТЦК та душив ременем безпеки водія

У Чернівецькій області чоловік, який нібито намагався незаконно перетнути кордон, напав на військовослужбовців Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. З посиланням на пресслужбу Чернівецького обласного ТЦК та СП, повідомляє Ліга.net.

За інформацією військових, громадянин після невдалої спроби незаконного перетину кордону був затриманий і переданий військовослужбовцям ТЦК. Прямуючи на задньому сидінні службового автомобіля для уточнення даних, він напав на військовослужбовців та наніс їм тілесні ушкодження.

Крім цього, чоловік здійснив спробу удушення водія службового авто ременем безпеки. На місце події викликали поліціянтів та медиків.

"Після вчиненого чоловік намагався маніпулювати суспільною думкою, вдаючи постраждалого, та розмістив відповідне відео в соціальній мережі" , – йдеться у повідомлені ТЦК.

У ТЦК зазначили, що військові, які отримали травми, долучилися до Збройних Сил України на початку повномасштабного вторгнення й служили у десантно-штурмових військах. Через стан здоров'я їх перевели до ТЦК.