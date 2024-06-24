На Одещині викрили співробітниць міграційної служби, які виправдовували агресію РФ

Державне бюро розслідувань вручило підозри двом співробітницям міграційної служби в Одеській області, які відкрито підтримували збройну агресію РФ проти України. Жінкам може загрожувати до восьми років позбавлення волі. З посиланням на ДБР, повідомляє Ліга.net.

Бюро опублікувало запис розмови, в якому начальниця одного з районних відділів міграційної служби Одещини під час спілкування зі своїми колегами та відвідувачами активно пропагувала російські наративи.

"Це територія (Одещина. – Ред.), яка завжди належала РФ. Завжди. Цю територію у турків відвоювала Росія <...> Справа в тому, що всі ракети (російські. – Ред.) летять куди потрібно. Всі" , – сказала жінка у бесіді з начальницею міграційної служби.

Під час обшуків житла фігуранток правоохоронці знайшли "георгіївські" стрічки та іншу проросійську атрибутику.

Співробітницям міграційної служби повідомлено про підозру у виправдовуванні, запереченні збройної агресії РФ проти України, санкція статті передбачає до восьми років тюрми.