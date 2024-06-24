Контактує з ОП та їздить з охороною: ЗМІ розповіли про власника Telegram-каналу "Джокер"

Власник Telegram-каналу “Джокер” контактує з представниками влади, називає главу фракції “Слуги народу” Давида Арахамію найближчим другом, а на його каналі розміщують матеріали співробітники Офісу президента. Про це йдеться в розслідуванні hromadske, повідомляє Дзеркало тижня.

Як розповів журналістам один з політиків, власнику “Джокера” 29-річному Роману Кравцю “активно сприяли та сприяють окремі чинні та колишні політики та співробітники спецслужб”.

“Мотиви у кожного з них, очевидно, різні. В одних банальні — щоб не чіпали їх, в інших суто меркантильні. Адже так кошмарити бізнес з очевидною метою створення медійних проблем і допомогою в їхньому розв’язанні” , – розповів співрозмовник.

За словами політика, Кравець називає одним із найближчих своїх друзів Арахамію. Також він дружить з кількома керівниками обласних державних адміністрацій.

Проте у коментарі виданню речниця фракції “Слуга Народу” Юлія Палійчук сказала, що “не володіє інформацією щодо контактів людини з іменем Роман Кравець” керівництвом”.

У коментарі hromadske Роман Кравець підтвердив, що володів “Джокером”, але два роки тому продав канал за 2 мільйони доларів у криптовалюті. Проте, за кілька годин листування, він не надіслав жодного документа, який би підтверджував продаж Telegram-каналу.

Крім того, журналісти також виявили, що Роман Кравень має чотирьох охоронців. Джерела видання стверджують, що Кравець пояснював наявність охорони “подарунком Малюка”. Під час спілкування журналістів з “Джокером” він повідомив, що це приватна охорона, проте не надав договору з компанією, який би підтверджував його слова.

Також розслідувачі з'ясували, що чоловік, якого називають власником Telegram-каналу “Джокер” живе в орендованій квартирі в елітному житловому комплексі та їздить на дорогих автомобілях..

За даними видання, він володіє автомобілями Mercedes-Benz S 550 і Lexus LX 600, які використовує для поїздок у Києві. Їх загальна вартість складає 200 тисяч доларів.

Попри критику бізнесменів, які виїжджають за кордон під час повномасштабного вторгнення, “Джокер”, за даними журналістів” сам був за кордоном п'ять разів та загалом пробув там два місяці. Свої поїздки Роман Кравець прокоментував наявністю “білого квитка”.

Для виїздів за кордон, за даними журналістів, він використав шість різних машин: власний Mercedes-Benz S 550, орендовані Mercedes-Benz S 250 CDI, Mercedes-Benz S-Klasse, Mercedes-Benz V220, Nissan Rogue і Mercedes-Benz MAYBACH GLS 600.

Як вдалося з'ясувати журналістам, сам Роман Кравець в орендованій квартирі на 100 квадратних метрів у житловому комплексі “Чикаго”, де має квартиру ексголова ОП Андрій Богдан. Оренда такої нерухомості коштує в місяць орієнтовно 2 тисячі доларів.