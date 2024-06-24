Дрони СБУ вразили понад 30 нафтових підприємств у Росії - Зеленський

Відстань у півтори тисячі кілометрів вже не проблема для дронів СБУ. Вони вразили вже понад 30 нафтопереробних заводів, терміналів і нафтобаз у Росії. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час привітання воїнів Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України з 30-ю річницею заснування ЦСО, повідомляє Корреспондент.

Центр спеціальних операцій "А" - по праву один із найкращих бойових підрозділів України, заявив голова держави.

"Ваші бойові результати позитивно вплинули на всі стратегічні битви цієї війни - від захисту Києва до очищення від ворога простору Чорного моря, від боїв на Харківської та Донецької областей до спеціальних операцій у стратегічній глибині ворожої території" , - підкреслив лідер країни.

Зеленський нагадав, що на сьогоднішній день "уражено понад 30 нафтопереробних заводів, терміналів і нафтобаз держави-терориста".