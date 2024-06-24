Угорщина має намір оскаржити рішення ЄС про 1,4 млрд євро на зброю Україні

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто підтвердив, що Європейський Союз погодив спрямування 1,4 млрд євро надходжень із заморожених росактивів на військову підтримку України, і заявив про наміри Будапешта це оскаржити, заявив на пресконференції для провладних угорських ЗМІ у Люксембурзі. З посиланням на HVG.hu, повідомляє Європейська правда.

За словами Сійярто, "ЄС перетнув червону лінію", погодившись спрямувати 1,4 млрд євро надходжень на фінансування поставок зброї в Україну, тоді як "насправді Угорщина цього не хотіла і потрібно було б одностайне рішення".

Голова угорської дипломатії поскаржився, що "воєнний запал засліпив тих, хто ухвалює рішення" в ЄС, і попередив, що угорська сторона вже вивчає "правові можливості" оскаржити їх.

Насамкінець Сійярто сказав, що цей крок створює довгостроковий ризик для функціонування Європейського Союзу.

Раніше стало відомо, що країни ЄС у понеділок схвалили перший транш у розмірі до 1,4 млрд євро на військову допомогу Україні, що надійде з доходів від заморожених російських активів через Фонд підтримки України (UAF)

Юридична служба Ради ЄС констатувала, що Угорщина не може зупинити це фінансування, оскільки утрималась під час голосування на початку цього року за створення UAF, а кошти не надходять від платників податків ЄС.

Попри сьогоднішню домовленість, Угорщина продовжує блокувати виплату 6,6 млрд євро як часткової компенсації державам ЄС за зброю, придбану для України.