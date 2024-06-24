ЄС погодив надання Україні 1,4 млрд євро військової допомоги - Bloomberg

Країни-члени Європейського Союзу погодили план надання Україні військової допомоги у розмірі 1,4 мільярда євро за рахунок надприбутків від заморожених російських активів після того, як знайшли спосіб обійти вето Угорщини. Дипломати заявили, що рішення було схвалено під час зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі. З посиланням на Bloomberg, повідомляє Дзеркало тижня.

Цей крок був зроблений після того, як Жозеп Боррель, головний дипломат ЄС, припустив, що уряд Віктора Орбана може бути фактично позбавлений права голосу з цього питання, враховуючи, що Угорщина утрималася від попереднього голосування ЄС, яке дозволяло використовувати ці кошти.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто у своєму дописі в соціальній мережі напередодні зустрічі заявив, що пропозиція Борреля обійти вето Угорщини "порушує європейські правила".

Нагадаємо, що Угорщина, найбільш проросійська країна ЄС, заблокувала близько 6,5 мільярдів євро терміново необхідної військової допомоги Києву, оскільки українські військові намагаються відбити російські напади. Це сталося після того, як у лютому Орбан зняв вето на ширший пакет фінансової допомоги Україні на суму 50 мільярдів євро.

Крім того, Угорщина не блокувала 14-й пакет санкцій ЄС проти Росії. Це відбулося через поступки німецького уряду стосовно реалізації російсько-угорського проєкту атомної електростанції "Пакш 2".



