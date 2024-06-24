У МОН заявили, що аспірантура за контрактом не даватиме відстрочки від мобілізації

В Україні вступ на контракт до аспірантури не передбачатиме відстрочку від мобілізації, як це було раніше. З посиланням на міністра освіти та науки України Оксена Лісового, пише Іван Носальський, РБК-Україна.

Він розповів, що за останні два роки різко збільшилася кількість чоловіків, які здобувають другу або третю освіту або ж вступають на аспірантуру.

За його словами, на тлі зростання випадків фіктивного навчання в Україні змінюють правила вступу на аспірантуру у 2024 році.

Голова МОН пообіцяв проаналізувати загальний рівень знань за підсумками складання Єдиного вступного іспиту (ЄВІ).

"Наступне - вступити на контракт до аспірантури можна буде лише на заочну або вечірню форми, які не дають право на відстрочку" , - зазначив Лісовий.

При цьому, як додав міністр, кількість місць на бюджеті збільшать з 3 200 до 7 000, щоб не позбавляти можливості вступу для вмотивованих студентів.

Він наголосив, що до початку повномасштабної війни на аспірантуру надходили близько 7-8 тисяч людей. Але цього року для здачі ЄВІ зареєструвалося 246 189 людей. 79% з них - чоловіки, майже половина яких хоче вступити на аспірантуру. Усього це 91 561 людина.

"Зараз такі цифри виглядають скоріше як аномалія. Аномалія, що шкодить якості освіти, економіці (фіктивне навчання створює нові схеми та мільйони доларів у тіні), а найголовніше - національній безпеці" , - зазначив міністр.

Тому, за його словами, розпочалася трансформація системи освіти, щоб вона не була "діркою" для ухилянтів.