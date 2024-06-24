США вважає, що КНДР отримає від РФ допомогу з ядерною та далекобійною зброєю

Заступник державного секретаря США Курт Кемпбелл вважає, що Північна Корея в обмін на військову допомогу Росії може просити технологій для вдосконалення ракет дальнього радіуса дії, а також ядерної зброї﻿. Про це йдеться на сайті Ради з міжнародних відносин, повідомляє Ділова столиця.

Кемпбелл нагадав, що нещодавній візит Путіна до КНДР став для російського правителя першим за понад 20 років і підкреслив партнерство між Москвою та Пхеньяном у контексті російської агресії проти України.

"Це партнерство має свої межі, але його не можна ігнорувати" , – вважає він.

Заступник голови Держдепу США зазначив, що в останні місяці відбулось "кардинальне зростання рівня" відносин між Росією та Північною Кореєю, в результаті чого Москва отримала "суттєву кількість" північнокорейських артилерійських снарядів і далекобійні ракети.

"Ми вважаємо, що зараз тривають дискусії про те, що північна Корея отримає замість. Це може бути пов’язано з її планами розвитку далекобійних ракет чи ядерної зброї" , – додав Кемпбелл.

Водночас на думку дипломата, Китай "певною мірою схвильований" посиленням контактів між Росією та Північною Кореєю.

"Вони на це натякнули в наших переговорах із ними. І ми можемо спостерігати певну напруженість, пов’язану з цими подіями" , – підсумував заступник державного секретаря США.

Нагадаємо, лідери Росії та Північної Кореї Володимир Путін та Кім Чен Ин підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство, яким відносини між двома країнами підвищені до рівня союзницьких. Крім того, північнокорейський диктатор повністю підтримав Кремль у війні проти України та пообіцяв посилити стратегічну співпрацю з РФ.