У Пентагоні відповіли на звинувачення РФ у сприянні атаки на Севастополь

Україна ухвалює власні рішення щодо вибору цілей і здійснює власні військові операції, заявив речник Пентагону Чарлі Дітц. Про це він сказав, коментуючи українську атаку на окупований Севастополь 23 червня, повідомляє Радіо Свобода.

Раніше 24 червня до МЗС Росії викликали посолку США в РФ Лінн Трейсі у зв’язку з «новим кривавим злочином озброюваного Вашингтоном київського режиму».

Москва звинувачує Сполучені Штати у постачанні ЗСУ «найсучасніших озброєнь, в тому числі ракет ATACMS, що використовувалися проти жителів Севастополя», а також у тому, що США «несуть рівну з київським режимом відповідальність за це злодіяння», йдеться у повідомленні МЗС Росії.

Російські військові стверджують, що по Севастополю українські сили випустили ракету американського виробництва ATACMS із касетним боєзарядом. Внаслідок впливу ППО, як зазначає Міноборони Росії, ракета збилася з курсу, і її уламки впали, зокрема, на пляжі.

Росія заявила, що в результаті падіння уламків загинули чотири людини, у тому числі двоє дітей, і 151 – поранено.

Посольство США в Москві виклик посла в МЗС Росії поки не коментувало. Представники Сполучених Штатів раніше наголошували, що США не беруть участь у бойових діях проти Росії, але надають Україні можливість захищати себе, у тому числі постачаючи зброю і надаючи іншу допомогу.

У Севастополі 24 червня у зв’язку зі вчорашнім обстрілом запровадили режим надзвичайної ситуації.

Пєсков заявив, що рішень про закриття туристичного сезону в окупованому Криму через те, що сталося в Севастополі, не ухвалювали.

Copyright © 2024 RFE/RL, Inc. Передруковується з дозволу Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода