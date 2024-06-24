Держдеп: Зменшення допомоги Україні не звільнить суттєвих ресурсів для Тайваню

Скорочення допомоги Україні не звільнить суттєвих ресурсів для безпеки в Азії, а навпаки стане провалом як для безпеки Європи, так і для безпеки Індо-Тихоокеанського регіону. Про це заявив заступник держсекретаря США Курт Кемпбелл, повідомляє Голос Америки.

"Скептики іноді виступають за різке скорочення підтримки України з боку США, хоча це й не звільнить жодних істотних ресурсів для Тайваню. Різке скорочення допомоги Україні стане не лише моральним провалом, а й стратегічним провалом не лише в Європі, а й в Індо-Тихоокеанському регіоні" , - сказав Кемпбелл.

Друзі та противники США побачать у скороченні допомоги Україні "свідчення американського політичного паралічу, який розмиває довіру та рішучість США як партнера з безпеки, сказав чиновник.

"Дві країни, які зробили найбільше для підтримки Росії у переобладнанні військово-промислової бази з початку її перших провальних кроків щодо вторгнення в Україну, безперечно, це Китай та Північна Корея" , - зазначив Кемпбелл.

Він переконаний: союзники США у регіоні усвідомлюють, що питання безпеки різних регіонів взаємопов'язані.

"Значна зміна в Індо-Тихоокеанському регіоні полягає в тому, що союзники США почали підтримувати безпеку в Європі" , - говорить Кемпбелл.

Свідченням цього представник Держдепу назвав звернення японського прем'єр-міністра Фуміо Кішіди у квітні, який у промові в американському Конгресі першим пунктом сказав про важливість допомоги Україні, щоб зберегти стабільність Індо-Тихоокеанського регіону.