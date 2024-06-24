Борель: Україна отримає €1,4 млрд з доходів із росактивів у липні

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель підтвердив домовленість країн Євросоюзу щодо використання доходів від заморожених російських активів на купівлю зброї для України і першого траншу обсягом 1,4 млрд євро. Про це він заявив на пресконференції після зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів, повідомляє Європейська правда.

Боррель підтвердив, що у ЄС досягли домовленості щодо використання доходів від російських активів на користь України і перший транш становитиме 1,4 млрд євро.

"Міністри сьогодні погодили законодавчі рамки щодо використання прибутків від заморожених російських активів на наповнення Європейського фонду миру" , – заявив він.

За його словами, ці кошти почнyть використовувати на користь України "у максимально оперативний спосіб".

"1,4 млрд євро стануть доступними у наступний місяць і ще 1 млрд – до кінця року. Вони будуть надаватися Україні на ці три цілі – ППО, боєприпаси, підтримка української промисловості" , – деталізував Жозеп Боррель.

Боррель також повторив, що у ЄС знайшли спосіб обійти постійні спроби Угорщини заблокувати рішення.