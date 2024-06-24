До комюніку Саміту миру приєдналася ще одна африканська країна

До підсумкового комюніке Глобального саміту миру, який проходив в середині червня у Швейцаріїї, приєдналася африканська країна Малаві﻿. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє Ділова столиця.

"Ще одна країна – Малаві – приєдналася до комюніке Саміту миру. Більше представництво Африки у глобальних зусиллях заради миру – це більша сила тиску на Росію для припинення цієї злочинної агресії" , — сказав він.

Голова деержави додав, що чим більше країн підтримає Україну, тим швидше Статут ООН поверне свою силу.