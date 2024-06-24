США оголосять про черговий пакет допомоги для України на $150 млн - ЗМІ

Сполучені Штати уже у вівторок, 25 червня, можуть оголосити про надання Україні чергового пакета військової допомоги на суму 150 мільйонів доларів.﻿﻿ З посиланням на американського посадовця повідомила кореспондентка "Голосу Америки" Карла Бебб, повідомляє Європейська правда.

За словами Бебб, уже завтра США "оголосять про надання Україні додаткової військової допомоги на суму 150 мільйонів доларів". Інші ЗМІ поки не підтверджували цієї інформації.

Останній пакет військової допомоги Україні на суму 225 мільйонів доларів США оголошували 7 червня.

Він став можливим після того, як у квітні американський Конгрес після багатьох місяців затримки схвалив додаткове фінансування для допомоги Україні та союзникам на загальну суму майже 61 мільярдів доларів.

Крім того, Сполучені Штати вирішили надавати пріоритет постачанню зенітних ракет Україні перед іншими державами, які розмістили відповідні замовлення. Мова іде, зокрема, про ракети до Patriot і NASAMS.