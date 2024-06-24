Напад на ветерана у Дніпрі: звільнено поліцейського, який був із Тищенком під час конфлікту

Звільнили співробітника Київської поліції Богдана Писаренка, котрий разом з охороною народного депутата Миколи Тищенка брав участь у нападі на колишнього бійця спеціального підрозділу Kraken Дмитра "Сина" Павлова у Дніпрі. ﻿﻿ Со ссылкой на "Слідство.Інфо", повідомляє Українська правда.

Журналісту "Слідства.Інфо" підтвердили у Нацполіції, що за результатами службового розслідування звільнили співробітника Київської поліції Богдана Писаренка, котрий був поруч з Тищенком у Дніпрі під час нападу на колишнього військового.

Нагадаємо, у Дніпрі 20 червня група невідомих напала на колишнього бійця спеціального підрозділу Kraken Дмитра "Сина" Павлова, коли той гуляв із дитиною. На відео видно, що до цього причетна охорона народного депутата Миколи Тищенка, з яким Павлов посперечався.

21 червня голова Офісу президента Андрій Єрмак відреагував на конфлікт за участю народного депутата Миколи Тищенка та ексвійськового у Дніпрі: назвав його поведінку ганебною.