В Україні знову оголошували масштабну тривогу через МіГ-31К (Оновлено)
На всій території України оголошено повітряну тривогу через зліт у Росії МіГ-31К, носія гіперзвукової ракети "Кинжал".
За інформацією Повітряних сил ЗСУ, тривогу оголошено через зліт російського МіГ-31К.
"Вся Україна – ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижегородська область)", – попереджають ЗС ЗСУ.
Оновлено: О 22:08 повідомили про відбій тривоги.
Оновлено: О 22:18 Повітряні знову повідомили про зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка.
Оновлено: О 22:34 повідомили про відбій тривоги.