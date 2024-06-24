Внаслідок удару по полігону в Єйську знищено 120 БпЛА - ВСУ

ВМС ЗС України у взаємодії зі Службою безпеки України знищили 120 безпілотників на військовому полігоні 726-го навчального центру ППО в Краснодарському краї. З посиланням на фейсбук командування ВМС, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначений склад займається навчанням та підготовкою військовослужбовців для використання БПЛА різних видів.

Внаслідок удару було знищено:

"Шахед-136"/"Герань-2" - 20 од.;

ударний БПЛА "Ланцет" - 50 од.;

розвідувальний БПЛА "ZALA" - 40 од.;

розвідувальний БПЛА "SuperCam" - 10 од.

Крім того, є загиблі серед інструкторського складу та технічного персоналу з Єлабуги.

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Як повідомлялося раніше, у ніч на 21 червня ВМС ЗС України у взаємодії з СБУ атакували місця зберігання та підготовки до застосування "Shahed-136/Герань-2", навчальних корпусів, пунктів управління та зв'язку розрахунків цих БПЛА, розташованих у Краснодарському краї.