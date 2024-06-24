У Yasno повідомили про критичну нестачу внутрішньої генерації електроенергії

В українській енергосистемі критично не вистачає внутрішньої генерації електроенергії через обстріли росіян - імпорт, який на максимумі, не вирішує цю проблему.﻿ Про це заявив гендиректор компанії-постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко, повідомляє Економічна правда.

"Ми зараз залежимо від сонячної та вітрової генерації, тому відбуваються суттєві коливання впродовж навіть одного дня. Зараз йдуть ремонтні (профілактичні) роботи на атомних станціях. Тому деякі блоки не працюють. Що дуже суттєвий фактор" , - додав Коваленко.

За його словами, у найближчі 6-8 тижнів ситуація з дефіцитом буде складна. Окрім вище описаних проблем з генерацією, додається зростання споживання, зазначив він.

"Зараз вже декілька тижнів працює нова логіка розподілу між регіонами України. Що виключає фактор критичної інфраструктури і інші. Там є ще декілька змін, які повинні запровадити і воно запрацює.