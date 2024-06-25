Кулеба: Після завершення переговорів Україна буде за три кроки до членства в ЄС

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що після завершення переговорів про вступ до ЄС Україна буде за три кроки до повноправного членства в Євросоюзі, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє МЗС України у telegram.

За словами Кулеби, цими трьома кроками будуть такі:

Висновок Єврокомісії про успішне завершення переговорів та досягнення Україною відповідності критеріям вступу; Рішення про підписання Угоди про вступ України до ЄС; Ратифікація угоди парламентами держав-членів ЄС і набуття Україною повноправного членства в Євросоюзі

Глава МЗС наголосив, що вступ України до ЄС буде подією глобального значення для Європи.

"Завтра буде інавгураційна частина, потім будуть шість кластерів переговорів, які будуть відкриватися та закриватися, це вже будуть фахівці у відповідних галузях працювати та приводити законодавство України у відповідність до стандартів ЄС".

Що передувало: Кулеба виступив на засіданні глав МЗС країн-членів Євросоюзу на запрошення топдипломата ЄС Жозепа Борреля.