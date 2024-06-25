Сили оборони ліквідували понад тисячу окупантів та десятки одиниць техніки
Сили оборони України з початку повномасштабного російського вторгнення 24 лютого 2022 року знищили близько 536 840 окупантів, 1180 із них — за останню добу, повідомляє Ділова столиця.
Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Facebook.
Так, загальні бойові втрати російської армії станом на ранок 25 червня склали:
- особового складу – близько 536 840 (+1180) осіб,
- танків – 8035 (+4) од,
- бойових броньованих машин – 15431 (+18) од,
- артилерійських систем – 14281 (+35) од,
- РСЗВ – 1108 (+0) од,
- засоби ППО – 863 (+0) од,
- літаків – 359 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11413 (+31),
- крилаті ракети – 2324 (+1),
- кораблі/катери – 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 19362 (+58) од,
- спеціальна техніка – 2403 (+6).