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Сили оборони ліквідували понад тисячу окупантів та десятки одиниць техніки

Сили оборони ліквідували понад тисячу окупантів та десятки одиниць техніки
Фото: Facebook

Сили оборони України з початку повномасштабного російського вторгнення 24 лютого 2022 року знищили близько 536 840 окупантів, 1180 із них — за останню добу, повідомляє Ділова столиця.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Facebook.

Так, загальні бойові втрати російської армії станом на ранок 25 червня склали:

  • особового складу – близько 536 840 (+1180) осіб,
  • танків – 8035 (+4) од,
  • бойових броньованих машин – 15431 (+18) од,
  • артилерійських систем – 14281 (+35) од,
  • РСЗВ – 1108 (+0) од,
  • засоби ППО – 863 (+0) од,
  • літаків – 359 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11413 (+31),
  • крилаті ракети – 2324 (+1),
  • кораблі/катери – 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 19362 (+58) од,
  • спеціальна техніка – 2403 (+6).

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