У Міненерго розповіли, де розмістять малі електростанції в Україні

Для нарощування потужностей до наступної зими ведеться активна робота з міжнародними партнерами, бізнесом і місцевою владою для встановлення розподіленої генерації на місцях, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко, повідомляє прес-служба Міненерго.

"По всій території країни визначено локації, де можуть бути встановлені газові турбіни та газопоршневі установки, які дозволять забезпечити критичні потреби в електропостачанні у холодний період" , - сказав міністр під час зустрічі з директором Секретаріату Енергетичного співтовариства Артуром Лорковським.

Сторони обговорили можливість закупівель відповідного устаткування за кошти Фонду підтримки енергетики України, який створений навесні 2022 року. Наразі загальна сума внесків донорів до Фонду (перерахованих та анонсованих) складає понад 545 млн євро.

За словами Артура Лорковського, за результатами проведеної у Берліні Конференції з відновлення України наразі до Фонду очікуються нові надходження від донорів.

Окрему увагу під час зустрічі було приділено питанням логістики постачання в Україну енергетичного обладнання від країн-партнерів, а також захисту енергетичних об'єктів.

Крім цього, сторони обговорили питання подальшої інтеграції українського електроенергетичного ринку до європейського та законопроекти, важливі для її реалізації.

Нагадаємо, внаслідок російських атак в Україні знищено 9 гВт потужності, через що в Україні навесні 2024 року почали відключати світло для населення та бізнесу. Відновлення потужностей з виробництва електроенергії за рахунок розподіленої генерації в Україні потребує мільярдів доларів, оскільки 1 мВт відновлення потужності коштує приблизно 1 млн доларів.