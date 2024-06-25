Мера Мукачева Балогу та голову райради затримали через корупцію

Міського голову та голову районної ради одного із міст Закарпатської області викрито на причетності до корупційних схем, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Telegram-канал Служби безпеки України (СБУ).

Згідно з даними у правоохоронних органах, мова йде про:

Андрія Балогу, міського голову Мукачева;

Михайла Ланьо, голову Мукачівської районної ради.

Що сталось

Згідно з матеріалами справи, обидва посадовці зловживали службовим становищем з метою продажу за заниженою вартістю земельної ділянки у центрі міста площею понад 3 га.

Організатором схеми виступив голова районної ради. Зокрема він є впливовим авторитетом у кримінальному середовищі регіону. Ба більше, в минулому він двічі обирався народним депутатом, у тому ж числі й від забороненої "Партії регіонів".

Міський голова, своєю чергою, під час сесії міської ради забезпечив прийняття рішення щодо продажу ділянки за ціною, яка була заниженою у майже 9 разів. Покупцем виступало приватне товариство, фактичним контролером якого є голова районної ради.

"Підставою для цього стала експертна грошова оцінка із заниженою вартістю ділянки. За матеріалами справи, за "занижений висновок" власникам компанії-оцінювачки дали хабар. Унаслідок таких оборудок із землю з ринковою вартістю 84,6 млн грн - продали за 9,6 млн грн", - додає СБУ.

У тому ж числі міський голова надав вищезгаданому товариству розтермінування платежу на 6 місяців.

Що загрожує

Співробітники СБУ та Національного антикорупційного бюро (НАБУ) затримали:

міського голову;

голову районної ради;

ексначальника відділу комунальної власності та земельних відносин міської ради.

Посадовцям й двом власникам компанії-оцінювачки та оцінювачу, готується повідомлення про підозру за статтями Кримінального Кодексу України:

ст. 358 - підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів;

ст. 364 - зловживання владою або службовим становищем;

ст. 368-4 - підкуп особи, яка надає публічні послуги.

У Львові ліквідували корупційну схему, яка в час війни діяла в міськраді. На одержанні чергового хабаря було затримано чиновника Львівської міської ради.

Нагадаємо, що у Львові нещодавно викрили корупційну схему, яка на тлі війни діяла в міській раді.