Розвідка уразила ворожий склад боєприпасів у Воронезькій області РФ
Українські розвідники уразили 25 червня в Ольховатському районі Воронезької області РФ польовий склад боєприпасів армії держави-агресора, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомила пресслужба ГУР МОУ.
Вказано, що операцію здійснили воїни Департаменту активних дій ГУР МО України.
"Вночі на майданчиках зі снарядами, чия загальна площа становить 3500 квадратних метрів, виникла пожежа із детонацією та триває досі. З огляду на розміри складу, схоже, вибухатиме ще довго.
"Високостильова" реакція мовою толстого/пушкіна ― зафіксована на відео".