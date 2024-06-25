45-й президент США Дональд Трамп стверджує, що його "катували" під час перебування у в’язниці Фултона у 2023 році, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у листі від кампанії Трампа для збору коштів на президентські вибори із посиланням на видання Hill .

"Я хочу, щоб ви пам'ятали, що вони зробили зі мною. Вони катували мене у в'язниці округу Фултон і забрали мою фотографію. І знаєте що? Я розмістив її на чашці, щоб увесь світ побачив!" – йдеться у листі, який рекламував кавові чашки.

Нагадаємо, у серпні 2023 року Трамп добровільно з'явився у в'язницю округу Фултон у справі про спроби змінити результати президентських виборів 2020 року. Там у нього зняли відбитки пальців і зробили фото, яке зробило його першим чинним чи колишнім президентом США, якому зробили фото під арештом.

Видання зазначило, що загалом його відвідування в’язниці тривало близько 20 хвилин, після чого, сплативши заставу розміром $200 000, Трамп повернувся додому до Нью-Джерсі.

Як повiдомлялось, кандидати на посаду президента США Дональд Трамп та Джо Байден готуються до традиційних дебатів, які відбудуться 27 червня