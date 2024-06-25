ОВА: На Луганщині росіяни погрожують "націоналізувати" житло українців, що виїхали

Російські окупанти на Луганщині погрожують упродовж 30 діб "націоналізувати" житло тих людей, які не повернуться на окуповану території і не перереєструють нерухомість за російським законодавством, повідомляє Ділова столиця.

Про це голова Луганської ОВА Артем Лисогор повідомив у Telegram-каналі.

"Проте вони створили такі умови, за яких навіть ті, хто наразі перебуває в містах та селах так званої "лнр", не встигають впоратися за вказаний термін" , – зазначив Лисогор.

Зокрема, у Сєвєродонецьку "спеціалісти" відділу росреєстру упродовж одного дня оформлюють лише по п’ять-шість об’єктів нерухомості. Черга просувається вкрай повільно, а попередній запис закритий.

Як повiдомлялось, 16 травня Лисогор повідомив, що у тимчасово окупованій Луганській області росіяни вимкнули мобільний зв’язок і встановлюють таксофони