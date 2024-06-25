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Сапери знищили авіабомбу вагою 500 кг у Запорізькій області

Сапери знищили авіабомбу вагою 500 кг у Запорізькій області
Фото: ДСНС

Сапери ДСНС знищили нездетоновану керовану авіаційну бомбу вагою у 500 кг (КАБ-500) в Пологівському районі Запорізької області, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють у ДСНС.

"Нездетоновану керовану авіаційну бомбу вагою у 500 кг (КАБ-500) виявлено у Пологівському районі Запорізької області – на території, що знаходиться неподалік від зони активних бойових дій".

Зазначається, що авіабомба містила модифікований підривник, через що її не можна було транспортувати. Тому фахівці ДСНС контрольовано підірвали авіабомбу на місці її виявлення.

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