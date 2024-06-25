СБУ затримала інформатора у Дніпрі, який "зливав" дані про ЗСУ

СБУ затримала у Дніпрі інформатора, який надсилав геолокації ЗСУ у ворожий чат-бот. Він виявився блогером, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє СБУ.

"Служба безпеки затримала у Дніпрі прихильника рашизму, який передавав до рф геолокації ЗСУ та публічно закликав до захоплення влади в Україні" , - йдеться в повідомленні.

Інформатором виявився 36-річний блогер з обласного центру, який навесні цього року з власного бажання написав повідомлення у ворожий чат-бот з пропозицією допомогати окупантам у війні проти України.

Коли чоловік отримав зворотній зв’язок від ворога, то почав збирати розвіддані про дислокацію та переміщення Сил оборони в Дніпрі.

Основну увагу зловмисник звертав на місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки ЗСУ. Ще ворога цікавили координати місцевих ТЦК та логістичних баз українських захисників. Також і місця ворожих “прильотів”.

Для збору розвідданих, чоловік їздив по місту та відслідковував потрібні йому локації. Водночас він записував прямі трансляції на ютуб, в яких висловлював підтримку окупаційним угруповуванням РФ та закликав до силового захоплення влади в Україні.

Однак співробітники СБУ вчасно викрили злочинця, поетапно задокументувавши його шкідливу діяльність, та затримали. Також Служба безпеки провела комплексні заходи для убезпечення пунктів базування та маршрутів руху українських військ.

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років тюрми з конфіскацією майна.

СБУ "полює" на агентів РФ

Нагадаймо, нещодавно СБУ викрили ворожого інформатора з Харкова. Окупанти завербували чоловіка через чат для знайомств у телеграмі.

Також у Дніпрі викрили ворожу шпигунку, яка хотіла зливати позиції ЗСУ та важкої техніки. Її донька вихваляла російського диктатора Путіна.