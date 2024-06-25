Глава Єврокомісії оголосила про старт переговорів щодо вступу України та Молдови в ЄС
Україна та Молдова 25 червня розпочинають переговори щодо членства в Європейському Союзі, повідомляє Ділова столиця.
Про це повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.
"Вітаємо Молдову та Україну з початком переговорів про вступ. Це дуже хороша новина для народу України, Молдови та всього Європейського Союзу. Шлях попереду буде складним, але сповненим можливостей. Бажаємо вдалого початку переговорів!" — йдеться в дописі на її сторінці в соцмережі X.
Як повiдомлялось, у Люксембурзі 25 червня офіційно стартують перемовини про вступ України та Молдови до Європейського Союзу.
За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, після завершення переговорів про вступ Україна "буде в трьох кроках" до повноправного членства в ЄС.