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Глава Єврокомісії оголосила про старт переговорів щодо вступу України та Молдови в ЄС

Глава Єврокомісії оголосила про старт переговорів щодо вступу України та Молдови в ЄС
Фото: flickr.com/European Parliament

Україна та Молдова 25 червня розпочинають переговори щодо членства в Європейському Союзі, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

"Вітаємо Молдову та Україну з початком переговорів про вступ. Це дуже хороша новина для народу України, Молдови та всього Європейського Союзу. Шлях попереду буде складним, але сповненим можливостей. Бажаємо вдалого початку переговорів!" — йдеться в дописі на її сторінці в соцмережі X.

Як повiдомлялось, у Люксембурзі 25 червня офіційно стартують перемовини про вступ України та Молдови до Європейського Союзу.

За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, після завершення переговорів про вступ Україна "буде в трьох кроках" до повноправного членства в ЄС.

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