Глава Єврокомісії оголосила про старт переговорів щодо вступу України та Молдови в ЄС

Україна та Молдова 25 червня розпочинають переговори щодо членства в Європейському Союзі, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

"Вітаємо Молдову та Україну з початком переговорів про вступ. Це дуже хороша новина для народу України, Молдови та всього Європейського Союзу. Шлях попереду буде складним, але сповненим можливостей. Бажаємо вдалого початку переговорів!" — йдеться в дописі на її сторінці в соцмережі X.

Congratulations to Moldova and Ukraine on opening accession negotiations.This is very good news for the people of Ukraine, Moldova, and the entire European Union.The path ahead will be challenging but full of opportunities.Wishing you a successful start of the negotiations! pic.twitter.com/v0GTnyqOM8 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 25, 2024

Як повiдомлялось, у Люксембурзі 25 червня офіційно стартують перемовини про вступ України та Молдови до Європейського Союзу.

За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, після завершення переговорів про вступ Україна "буде в трьох кроках" до повноправного членства в ЄС.