Студентів відрахують за відмову від базової військової підготовки - постанова уряду

Порядок проведення базової загальновійськової підготовки передбачає відрахування студентів з вишів за відмову від проходження підготовки, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє постанова Кабміну від 21 червня 2024 р. № 734.

Згідно з документом, базова підготовка проводиться у закладах вищої освіти усіх форм власності.

"Відмова здобувача освіти чоловічої статі, який визнаний придатним до військової служби, від проходження практичної підготовки базової підготовки є підставою для його відрахування із закладу освіти" , - йдеться в постанові.

Документом визначено, що базова підготовка включається до освітніх програм як окрема навчальна дисципліна і складається з теоретичної підготовки та практичної підготовки.

Теоретична підготовка проводиться на другому році навчання. Практична підготовка проводиться після опанування теоретичної підготовки у поточному навчальному році строком до одного місяця протягом травня - жовтня за рахунок часу, відведеного на канікулярну відпустку.

Як повідомлялось, уряд затвердив Порядок проведення базової загальновійськової підготовки громадян України, які здобувають вищу освіту, та поліцейських.

Згідно з документом, базову підготовку проходять громадяни України чоловічої статі (жіночої статі - добровільно), які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти.