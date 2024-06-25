Японія послабила візові вимоги для громадян України - посольство

Японія з 24 червня послабила візові вимоги для громадян України, що допоможе сприяти відносинам між країнами і підтримає зусилля з післявоєнного відновлення, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби посольства.

"З 24 червня Японія послаблює візові вимоги для громадян України. Це ще один крок для подальшого розвитку двосторонніх відносин між Україною та Японією, у тому числі сприяння культурному обміну, комерційним відносинам між країнами та підтримка зусиль з відбудови України" , — йдеться в повідомленні.

Як повiдомлялось, 21 червня уряд Японії запровадив нові санкції проти російських приватних осіб і оборонних компаній — до списку потрапили 11 осіб і 42 компанії