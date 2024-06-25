Російський удар по Покровську: у МВА розповіли про стан постраждалих

12 поранених у результаті російського удару по Покровську Донецької області 24 червня перебувають у лікарнях у важкому стані, загалом госпіталізовані 45 постраждалих, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила Покровська міська військова адміністрація.

"Пацієнти у важкому стані були розміщені у хірургічному відділенні, де на сьогодні [25 червня] залишається 12 осіб. Окрім цього, один пацієнт перебуває у відділенні щелепно-лицьової хірургії, а ще один — у неврологічному відділенні. Медичний персонал робить усе можливе, щоб стабілізувати стан постраждалих та надати їм необхідне лікування".

Зазначається, що російський ракетний удар 24 червня по Покровську став одним з найбільш масштабних за останній час. Наразі медичні та рятувальні служби міста працюють у посиленому режимі, надаючи необхідну допомогу всім постраждалим.

Передісторія:

24 червня окупанти вдарили двома ракетами "Іскандер-М" по Покровську Донецької області. Влучили в обʼєкт цивільної інфраструктури та приватний сектор. Станом на вечір 24 червня повідомлялося про 5 загиблих та 41 пораненого.